林務局局長林華慶。（林務局提供／李柏澔台北傳真）

林務局歷經6年，逐步完備台灣中大型哺乳動物族群監測網，包含水獺、石虎、臺灣黑熊等、臺灣野山羊、麝香貓等保育類動物，透過長期監測都能更清楚掌握各物種的族群變動趨勢。這也是政府首次系統性、標準化建構全國中大型哺乳動物長期監測系統，將可作為野生動物經營管理的重要參據。

林務局今(18)日召開成果發表會，林務局局長林華慶表示，野生動物族群變動趨勢是擬訂保育政策的重要參考，以往野生動物的保育類等級評估，多來自區域性調查與專家學者的個人研究經驗，欠缺長期且有系統地大數據蒐集與分析。

林華慶指出，林務局自2013年起為因應狂犬病疫情、於海拔1500公尺以下山區建置、共計裝設285台自動相機的食肉目野生動物監測系統為基礎，於2017年以來逐步於中、高海拔山區、離島及保護區域擴增監測樣點，總計在全台架設超過500台紅外線自動相機， 24小時全年無休監測出現的野生動物。

截至2019年底，透過自動相機監測，已經累積超過500萬工時、355萬張相片，透過這些長期累積的巨量監測資料，可以瞭解野生動物的分布、族群豐度變化、動物行為觀察、活動模式、生活史、族群量估算等，以及針對野生動物面臨的各種風險如疾病、狩獵、流浪犬貓等進行分析與評估。

林務局特生中心組長張士緯表示，由於野生動物沒有戶口名簿，沒辦法知道所有野生動物的數量，20年前相機沒有數位化沒辦法做到這樣的監測，但現在隨著科技進步已經可以密集進行。透過監測與大數據，野生動物的現況和趨勢就能掌握，也能探討當某族群數量少了該如何保護，數量多了與人類生活環境起衝突該怎麼因應等。

張士緯指出，由於監測網收集資料數量日益增加，需要投入非常多的人力去辨識，將研發物種AI自動辨識技術，以節省人工成本。

(中時 )