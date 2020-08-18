彰化縣「萬人血清抗體檢測」，台大公衛院系教授陳秀熙8日證實4種高風險族群中，出現部分陽性反應，前立委沈富雄今表示「深不以為然」；並諷刺「自以為是專家的專家，如果一再大言惑眾，事後證明所言皆非，就不是所謂專家了」。

沈富雄金今臉書說七月上旬，台大公衛院、中研院、彰基及彰化縣政府合作在彰化縣啟動萬人COVID-19抗體大檢測，其中4000人的結果將在下週公諸於世，有第一手內線情資的陳秀熙副院長透露在四族群中均有1~2％的陽性率，並大膽地做了些不成熟的推斷，「我深不以為然」。

他說，指呈陽性的個案數不足道，但比例數驚人，在疫情熱區如紐約市為10：1，其他如華盛頓州為5：1，比例高達759：1，需要一番解釋；而台灣的PCR核酸檢測偽陰性有可能偏高。這是他做夢也不敢想像的推測，陳時中司令官也會絶口否認，因為等於承認台灣的確診數被低估了，將嚴重影響台灣防疫的國際聲譽，不過，近來一連5個抵達目的國後確診，使人對這個可能的疑慮揮之不去。

沈富雄表示，中研院的抗體檢測方法偽陽率偏高，在個案數極低的群體中，偽陽率偏高所增加的個案數極其有限，但以任何比值或百分比來表達，則結果驚人，不過實際效應微不足道，不會有任何疫情，不必大驚小怪。

此外，彰化的萬人取樣偏重高風險群，彰化的受檢者含確診者、接觸者、居家檢疫者及醫護人員等四個高風險族群，高風險的社群就如同疫情的熱區，其抗體呈陽性對照抗原確診的比例將大幅提高，釐清此一扭曲的方法是在彰化縣129萬人口中重新做一次隨機取樣的檢測，人數恐要5萬人以上。

沈富雄認為，遺憾的是，如此不成熟的數據卻讓媒體及專家學者們勇敢地跳進來大發議論，自以為是專家的專家，如果一再大言惑眾，事後證明所言皆非，就不是所謂專家了。

(中時 )