賴雅妍與庹宗華深情相擁。（華映娛樂提供）

賴雅妍與禾浩辰為電影《逃出立法院》拍攝婚紗照，庹宗華樂得帥女婿。（華映娛樂提供）

由賴雅妍、禾浩辰、庹宗華、高慧君與林鶴軒（大鶴）主演的活屍喜劇《逃出立法院》上映不到一週，全台票房突破250萬！該片趁勝追擊釋出賴雅妍與禾浩辰組的「為穎CP」婚紗照，但其實這組婚紗照藏有洋蔥，因飾演賴雅妍父親的庹宗華，在片中為了救愛女，不幸被活屍狂咬，他們在憾事發生前拍好婚紗，看得出庹宗華眼裡心裡對於賴雅妍的父愛，以及牽著閨女出閣不捨的心情。

庹宗華對賴雅妍深情流露，「今天到市場買你最喜歡的白鯧魚，回來煮給你吃。」又說，「若不抽菸的話可以多活幾年好好陪著你。」宛若一位疼愛子女的父親模樣，庹宗華形容賴雅妍是一位非常有自己想法的女孩，「知道自己要做什麼，也都做得非常到位！」賴雅妍則說，在殺青酒時，庹哥就拉著我說話，「當天晚上我真的覺得像是他女兒，而他也真的把我當他女兒看待，好像是爸爸看待女兒成長的感覺。」該片同時釋出庹宗華深情對賴雅妍告白影片，在生死存亡的最後一刻，他感性對賴雅妍說，「你是我這輩子最驕傲的女兒。」該橋段看哭觀眾引起共鳴，甚至有網友觀影後私訊留言，讓她想起逝去的爸爸，遺憾父親看不到自己穿婚紗模樣。

賴雅妍在電影《逃出立法院》面對要與父親庹宗華告別，透露：「在庹哥被活屍咬的那一分鐘之內，要把這一輩子沒有講完的話，想陪伴爸爸一輩子的千言萬語流露出來。」賴雅妍又說，要想像你父親在被活屍咬後一分鐘，就變成活屍，就算活屍是你父親的樣子，穿著你父親的衣服，但其實不是你父親，「在那時後，必須完全放下，把成為活屍的父親扔在那裡，然後自己跑走。」她說，這其實違背人性，但又必須要去接受，形容演出這場戲內心非常掙扎，「那場戲拍完後，我也吃不下飯，再加上庹哥拍完就殺青了，等於他要離開劇組，更加不捨。」

賴雅妍說，雖然與庹哥拍戲的橋段大多上演「父女吵架情節」，但在生死關頭時，父女卻又相當在乎彼此，她透露，每當受到挫折時，第一個想的就是回家，「受了再大的困難，還有家可以回。」她也感謝父母親給予了她成長環境，以及對家的信仰。電影《逃出立法院》全台熱映中。

(中時 )