台中市海線地區房市創下近幾年來的熱潮，受惠中港加工出口區吸引大廠投資，日本三井集團outlet進駐等利多，不只帶來許多就業機會，還帶動周邊購屋需求，吸引很多品牌建商插旗推案。

台中市建築經營協會理事長邱名仕指出，海線地區房價1字頭仍低檔，受惠於日商百貨、交通建設利多加持，增加大量就業機會，磁吸外來人口移入，房地產需求相對提升。

此外，未來台鐵大台中山手線「下環微笑線」完工通車，提升海線居民前往台中舊市區及台中高鐵站的便利性，捷運藍線、清泉崗國際機場擴建等建設題材，後市發展可期，也是許多建商搶進的原因，預估未來交屋潮湧現，將持續激勵地方經濟。

海線地區包括沙鹿、梧棲、清水等行政區，為近年來陸續推出重大建設，除了規畫中的捷運藍線外，中港加工出口區招商表現亮眼，吸引很多大廠投資。

此外，三井OUTLET一期2018年開幕，業績大幅成長，將於海線地區續推二期開發，預計明年下半年開幕，屆時將可提供1500名以上就業人口，為海線地區再創經濟動能。

海線地區指標建案，緊臨三井OUTLET、清水國民運動中心的「遠雄之星」造鎮計畫案，複製三峽藝術、林口數位造鎮規模打造，備受台中海線自住客層矚目；全案定位以「人人買得起的低單價、低總價、高CP值」為訴求。該造鎮案自2014年進場至今，吸引超過2300戶家庭購屋。

年底將交屋的「遠雄之星6」，將迎來600逾戶移入，「遠雄之星7」獲遠雄品牌力支撐，在5月宣布完銷，最新「遠雄之星8」則主打灣區頂級運動宅，規畫多項全齡化運動公設，標準泳池、室內籃球場、親子體適能區、溜冰場、桌撞球室、果嶺推桿區等。

受矚目建案還包括久樘開發在沙鹿區推出的「久樘天鵝堡」、「久樘再遇天鵝堡」、「久樘漾天鵝」皆創下銷售佳績，最新推案「久樘快樂天鵝」位在沙鹿中山商圈，擁有運動主題純住宅社區，包括有戶外籃球場、桌球室、健身房、運動吧、親子遊戲區等十多項豐富公設，獲客戶青睞。

(中時 )