桃園大圳驚現女浮屍 身上未著衣物腐爛多時 13:252020/08/18 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市文中路1條水圳17日發現女浮屍。(翻攝照片／賴佑維桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市桃園區文中路1條水圳，17日傍晚，有民眾發現浮屍，警消獲報前往打撈，但該浮屍嚴重腐爛，且身上沒有衣物，初步僅能確定是女性、落水時間可能超過1個月，將報請檢方相驗，釐清浮屍身分、死因。 警消說，浮屍因為身上沒有衣物，因此無法找到身分證明文件，也因身體腐爛，無法確定是否有無外傷，需要法醫相驗，才能釐清原因。 (中時 ) #浮屍 #衣物 #相驗 #警消 #身分 也許您會感興趣 推薦閱讀 瑞芳男童稱傍晚回家 父母苦等不到竟在樓頂發現已墜樓身亡 19:132020/08/17 社會 佯投資馬國房產吸金上千萬 檢追加起訴4共犯 11:012020/08/18 社會 屏科大碩生上山採樣本失聯5天 家屬心急如焚盼找人 11:512020/08/18 社會 新莊民宅大火尋獲1焦屍 70歲老母返家滿臉茫然 15:342020/08/17 社會 老翁訪友迷途 警擴大搜尋平安尋獲 10:262020/08/17 社會 總演警察形象佳電視台力捧 男星爆酒駕還拒酒測「賠慘了」 22:002020/08/17 娛樂 妙齡女騎單車意外墜水圳 水深僅及膝仍溺水死亡 11:002020/08/18 社會 康友董座涉掏空 檢約談4人 04:102020/08/18 社會新聞 身障兒葬身火窟 70歲老母返家面色茫然 17:392020/08/17 社會 新人12萬5尾款不翼而飛 新秘、助理被警要求脫光檢查 11:372020/08/17 社會 社會熱門新聞 男在北捷掏下面那根 來回摩擦正妹翹臀 下一秒慘遭勇婦獵鳥 - 社會 遺產劇場／夫妻膝下無子女 3千萬財產可以不分給兄弟姊妹嗎？ - 社會 宣導交安 中市交大大隊長空中開講 - 社會 落跑洗錢金主爆有幾百個億 擁海陸超跑與私人飛機 - 社會 人妻幫接電話 那頭傳來女性甜聲呼叫夫名 氣急回撥結局網笑翻 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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