桃園市桃園區文中路1條水圳，17日傍晚，有民眾發現浮屍，警消獲報前往打撈，但該浮屍嚴重腐爛，且身上沒有衣物，初步僅能確定是女性、落水時間可能超過1個月，將報請檢方相驗，釐清浮屍身分、死因。

警消說，浮屍因為身上沒有衣物，因此無法找到身分證明文件，也因身體腐爛，無法確定是否有無外傷，需要法醫相驗，才能釐清原因。

(中時 )