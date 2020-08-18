「樂樂」是今年暑假將升高中的「小明」，因疫情和政策滯留大陸，其陸配母親罹癌近日需開刀治療，今日上午以專案申請返台。由於必須保持社交距離，相隔半年，母女一見面卻不能擁抱，只能「空氣抱抱」，兩人都說「我好想妳」。

罹患乳癌第3期的郭云曼，因癌症轉移至肝臟，今年8月急需動手術，每每提及在對岸的女兒「樂樂」，她都傷心不已。

郭云曼來自海南，已入籍台灣，女兒也正在辦理入籍台灣程序中，但入籍台灣手續曠日費時，原定今年將可順利排得身分證，一場疫情，致使女兒無法入境。

「樂樂」這趟回台，得先從海南飛到廈門，再從廈門轉機抵達桃園機場。她說，這一趟路程，身體非常的累，但想到可以回台灣，心情感到非常輕鬆。她表示，回來會先配合隔離住進防疫旅館，出關後馬上就是高中開學日，離家前上北部讀書前，希望有機會能好好跟朋友聚會。

她說，這段期間讓她成長了很多，心思沈澱下來後，想了很多事情，但媽媽身體狀況不好，一想到媽媽還是讓她很擔心。

郭云曼表示，感謝中央和地方民代為重病的她奔走，女兒今日上午以「專案」方式回台，她昨日已先找好防疫旅館，一切都會配合政府的防疫措施。

(旺報 )