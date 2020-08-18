苗栗縣政府推動性別平等，即日起辦理「性平金頭腦．網路有獎徵答」，活動至8月21日止，歡迎民眾多多參加。（苗栗縣政府社會處提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府推動性別平等，為營造友善、包容的城市氛圍，促使民眾了解性平知識，培養性平意識與性別敏感度，即日起辦理「性平金頭腦．網路有獎徵答」活動，前100名分數最高者可獲好禮，社會處婦女及新住民事務科表示，希望以寓教於樂的方式，鼓勵民眾落實性別平等。

社會處指出，台灣社會普遍存在刻板印象，例如「男生就該念理工科、女性就該念文科」或是「女孩溫柔似水、男兒有淚不輕彈」等傳統觀念，就連女子高中制服限穿裙子等規定解禁，也是近年被廣泛討論的事。

婦女及新住民事務科表示，為促進世界各國實踐男女平等，聯合國大會於1979年通過「消除對婦女一切形式歧視公約」，簡稱 CEDAW，作為國際人權重要規範，是聯合國五大人權公約之一。

婦女及新住民事務科進一步說明，CEDAW同時成為各國檢視婦女人權保障執行情況的評估指標，明文保障女性在政治、家庭、經濟、法律、就業、健康、國際參與等各方面之基本權利，堪稱「婦女人權法典」。

苗栗縣政府為促使民眾了解CEDAW、性平促進等相關資訊，即日起辦理網路有獎徵答活動，題目包含性平相關法規及正確觀念，讓民眾了解性別差異、國內的性別認知及概況，更加落實性別平等。活動至8月21日下午5點止，凡設籍苗栗縣的縣民皆可參加。

活動網站可搜尋苗栗縣政府社會處官網查詢，或是網址：

https：／／www.miaoli.gov.tw／social_affairs／Exam.aspx？n=6606＆sms=13255填答，前100名分數最高者，可獲得200元等值商品，歡迎踴躍上網填答。

(中時 )