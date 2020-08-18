男女朋友交往期間幸福甜蜜，但分手後總是計較誰付錢比較多、誰借錢沒還爭執不休、大打出手。一名男網友在《靠北女友my girl》發文，他與女友交往6年，這期間她用各種理由向原PO借了130多萬元，但現在分手了讓他覺得這6年像白過了一場很崩潰。然而網友卻反過來跟他道喜，「六年130萬，便宜了」。

原PO表示，交往6年來女友用了不同理由向他借了130多萬，怎麼借得過程就不細說了，如今與她分手130萬形同打水飄，一毛錢也拿不回來，讓他崩潰難過上網討拍。

沒想到文章PO上網後，不少網友反過來恭喜他，「六年130萬算便宜了」、「別人的老婆給你睡了6年啊」、「還好，至少沒賠上整個人生」，還有人分享他的親身經歷「六年130萬很便宜了啦，我一年半噴的錢跟你差不多了，女友很賢慧了」。

也有人安慰原PO，「代表你收入也高才給的起、」「繼續努力賺錢吧，就是花掉而已，別想太多」。

(中時新聞網)