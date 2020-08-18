為推廣本土文化藝術，民進黨立委何志偉、范雲、林楚茵等人今舉行「台灣藝術文化推廣圈」成立大會，除關注本土藝文推廣活動外，立法院下會期預計將處理「文化藝術獎助條例修正草案」，對藝術品拍賣實行分離課稅，期盼能將香港等地拍賣市場轉移到台灣。

「台灣藝術文化推廣圈」會長由何志偉擔任，洪申翰、許智傑、范雲及林楚茵為副會長。何志偉表示，成立文化推廣圈的目的，包括協助本土藝術文化與藝術家發展、促進我國多元藝術文化素養、增進藝術教育品質及活絡與永續經營台灣藝術品市場。

另外，文化部將推動「文化藝術獎助條例修正草案」，預計下會期於立法院會進行處理，對藝術品拍賣實行分離課稅，拍賣所得不再併入畫家個人綜合所得稅，期許可以將其他地區的藝術品拍賣術場轉移到台灣。

何志偉說，過去蘇富比、佳士得等國際級拍賣廠商，曾來台找畫家拍賣，但因畫家事後遭追稅，導致後來畫家參加意願降低，希望透過修法扭轉現況，帶動台灣本土藝術的發展。

林楚茵認為，香港在疫情以及港版國安法嚴重限制藝術創作自由的情況下，對台灣而言是很好的契機，透過修正《文化藝術獎助條例》，實行藝術品拍賣的「分離課稅」，讓畫家不必事後補稅，台灣能夠重拾過去藝術品拍賣的榮景。

(中時 )