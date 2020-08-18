傑米福克斯與喬瑟夫高登李維攜手拍攝《超能計畫》。（Netflix提供）

多米妮可的表現驚艷傑米福克斯。（Netflix提供）

Netflix動作強片《超能計畫》上線後好評出爐，還晉升至每日排行榜電影類冠軍，許多觀眾大讚奧斯卡影帝傑米福克斯（Jamie Foxx）在片中護女心切的英雄行為，他為了拯救被綁架的多米妮可斐許巴克（Dominique Fishback），不惜犧牲自己生命、發動破壞力十足的超狂震波，力道之大甚至讓子彈灰飛煙滅，更一瞬間炸沉海上一大艘貨輪，為電影帶出感人又震撼的高潮。傑米福克斯表示自己跟多米妮可演戲培養感情，兩人情同父女般，更大膽押注年輕的她未來必在奧斯卡舞台上風光獲獎。

此外，有不少樂迷意外認出獲譽「饒舌界羅密歐」的美國當紅歌手機關槍凱利（Machine Gun Kelly）也在片中驚喜演出，最新花絮中透露他拍片每天花超過五小時上妝，才能呈現出幾近毀容的恐怖模樣，讓觀眾光是用看的彷彿就能聞到燒焦味，超逼真效果為電影視覺大為加分。

《超能計畫》是傑米福克斯首次與好萊塢新銳女星多米妮可合作，兩人的角色雖無血緣關係，卻一同出生入死、互相扶持，感情好到就像是親生父女般親近。今（18日）Netflix發布了兩人的訪談影片，多米妮可回憶起拍戲第一天看到傑米福克斯時，兩人在停車場相遇的情景：「他的車剛好停在我的旁邊，我馬上興奮大喊『傑米福克斯！』，他給我一個大大的擁抱，讓我感到十分安心」。

傑米福克斯表示自己待多米妮可就如對待自己女兒一般，兩人不僅會在工作之餘鬥嘴開玩笑，也會互相分享音樂、饒舌battle，他直言「我愛死多米妮可在這部片的演出，等不及讓全世界快點看到你的表現！」，更力捧「她非常有天份！很高興看到這麼年輕、有潛力的新星，未來我們一定會看著她在台上說『謝謝影藝學院，謝謝大家！』」，兩人戲裡戲外的好感情，也為電影再添動人的真摯情感。

《超能計畫》除有傑米福克斯的超狂破壞力、喬瑟夫高登李維的硬化皮膚等能力以外，由知名歌手機關槍凱利飾演的「火焰人」更是片中一大亮點。他吞下神秘藥丸後，全身毛孔噴出熱氣，熾熱火焰直接上身，帥氣臉龐更幾近毀容的恐怖模樣，完全顛覆他過去在螢光幕前的潮男形象，令粉絲大吃一驚。

最新釋出的幕後花絮揭曉他從帥哥變怪物的心路歷程，劇組為呈現出衣服跟皮膚燒到焦黏的質感，每天都需要花超過五個小時在做特殊化妝，期間還不能任意走動、進食，對演員來說是個相當艱鉅的考驗，讓機關槍凱利不禁自嘲：「過去跟導演合作過三次，這次什麼都沒問就接演了，早知道就該問個清楚！」。特別的是，導演突發奇想在他衣服裡藏了紅光的LED燈片，讓他四肢周遭有如著火般閃爍，相當有巧思的設計為角色塑造出更加逼真的視覺效果。Netflix原創自製電影《超能計畫》現正熱播中。

(中時 )