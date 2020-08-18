50歲的張媽媽是名家庭主婦，近兩年來感到眼睛紅腫、癢、分泌物變多，也有乾眼症狀，眼睛總是紅通通的，只得戴著墨鏡遮掩，赴多家眼科診所用藥治療均不見效，經透過顯微鏡檢查睫毛，赫然發現睫毛根部竟有許多蠕形蟎蟲，索性採用茶樹精油、乾眼藥物和溫敷治療兩週後，終於不再紅眼見人。

蠕形蟎蟲分2種 屬於無害的寄生蟲

亞洲大學附屬醫院眼科部主治醫師李宥伶表示，蠕形蟎蟲有兩種：毛囊蠕形蟎蟲寄生於毛囊中、皮脂蠕形蟎蟲則寄生於瞼板腺與皮脂腺周圍，皆屬於無害的寄生蟲，多數人並不會因此產生疾病。

不過，對於油性膚質、免疫力低下的人，容易因毛囊蠕形蟎蟲吞食人體皮膚細胞，造成毛囊腫大發炎，刺激上皮增生及角質化，使睫毛皮屑聚集，亦可能導致睫毛容易脫落或稀疏；皮脂蠕形蟎蟲則是造成瞼板腺體阻塞、萎縮，導至腺體無法順利分泌淚液中的油脂成分，進而演變成缺油性的乾眼症。

一般眼科藥物、抗生素無法消滅 茶樹精油治療有效改善

李宥伶指出，蠕形蟎蟲並非細菌、病毒，若使用一般眼科藥物、抗生素或日常清潔方式，都無法殺死藏在毛囊深處的蟎蟲，只能以茶樹精油治療，然而茶樹精油對眼睛有刺激性，不適合自行調配使用，可透過稀釋後的茶樹精油特製成的眼瞼清潔棉片，每天早晚洗臉後擦拭眼緣，並搭配乾眼藥物、溫敷，約兩週後即可有效驅除蟎蟲，並改善乾眼症狀。

睫毛根部起白屑且乾癢 應盡快至眼科檢查

平時除了徹底清潔眼部，也要定期換洗床單、枕頭套、毛巾等可能接觸眼部的衣物，尤其有接睫毛、畫眼妝習慣者，更要注意清潔，平時逛藥妝店時，避免試用開架式眼妝，才能避免瞼板腺與毛囊感染。

李宥伶提醒，若早上起床後，當發現睫毛根部有白色屑屑、睫毛容易脫落，或眼睛長期乾、癢等症狀，則應盡早至眼科檢查，才能避免眼瞼炎與乾眼症的惡性循環。

延伸閱讀：

(中時新聞網)