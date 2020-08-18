疫苗股喊衝，上市櫃生醫族群人氣匯聚，逆勢強漲成為盤面上多頭焦點之一，上櫃生醫指數強漲2.37%，表現優於上市生醫指數漲幅1.6%。國光生(4142)新冠COVID-19候選疫苗獲衛福部食藥署有條件核准啟動第一期臨床試驗，今日股價跳空鎖在漲停板70.6元，至13：00，買單超過1.2萬張搶著要買，高端疫苗(6547I)受到激勵，股價開高後也衝上漲停板98.6元。

國光生的COVID-19候選疫苗「AdimrSC-2f vaccine(COVID-19 S蛋白片段)」第一期臨床試驗計畫，食藥署邀請國內藥毒理、藥物製程開發、疫苗及臨床醫學專家召開會議討論，決定有條件核准，待須補齊部分技術性資料，經衛福部審查通過後，就可實際施打於受試者。國光生說，還需備齊委託機構進行的相關實驗的資料，目前正在積極準備，希望能依照原計畫，在8月底前啟動臨床試驗。

ABC-KY(6598)今年6月取得美國FDA核發新冠病毒檢測試劑的緊急使用授權(EUA)後，自7月開始供貨給美國大型醫療機構，7月營收月成長452%，7月底已再接獲Baylor下單採購10萬劑新冠病毒檢測試劑及其他相關產品，下半年營運看俏，今日股價開高後直奔漲停鎖在109.5元。

(時報資訊)