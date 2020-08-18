國民黨台南市議員指控行政院長蘇貞昌「綠色恐怖」，蘇反嗆公眾人物不能帶頭作亂，依法送辦「剛好而已」。對此，國民黨副祕書長謝龍介18日怒批，蘇貞昌當院長，女兒拿標案，這不是官商勾結什麼是官商勾結？「革你的命」也是剛好而已，「我們走著瞧」。台南市議長郭信良也認為有所不妥，感到遺憾，要求行政院與民意代表應相互尊重。

藍營議員王家貞、李中岑、蔡育輝等3人，還身穿大型黑色塑膠袋製作貼有「囚」字的衣服，戴著口罩象徵「被封嘴」，陪同謝龍介舉行記者會。

謝龍介認為，議員檢舉有假3倍券，也真的收到沒有浮水印的3倍券，怎麼會沒有證據呢？蘇貞昌竟然在空中指揮檢調辦案，實在不足取；中華民國憲法五權分立，行政權強力干預司法權，還指揮辦案，除要箝制人民的言論自由外，還要箝制民意代表不敢講話。「蘇貞昌！我告訴你，你當院長，你的女兒拿標案，像你們這種標準的，這不是官商勾結，什麼是官商勾結？」「革你的命」也是剛好而已。

謝龍介更強調，蘇貞昌就任後，動不動就用社維法箝制人民的言論自由來捍衛政權，民進黨的有識之士應該站出來，如果蘇貞昌再這樣惡搞下去，民進黨的政權就會栽在他的手裡；我們捍衛的是言論自由，保障人民的言論自由，甚至民意代表如果都不能講話、沒有講話的空間，那台灣還是一個民主、自由的國家嗎？「蘇貞昌，我們走著瞧」。

郭信良則表示，對於李中岑、王家貞的事件，台南市議會在此表示遺憾；民意代表根據民眾的陳情，在議會做出適當的反應，開個記者會，並非空穴來風，也有民眾提出沒有印花的3倍券，檢察官也已經收去作為證據，也證明真的有這樣的東西，證明民意代表並沒有攪亂整個3倍券的發放，或發布不實消息，但卻被依社維法處理，以後那個民意代表還敢出來替民眾講話？敢來出聲？

郭信良也認為，行政院與立法院本來就是分開的，台南市議會就好像立法院一樣，硬要用行政院的方式來指導整個立法院，這是有所不妥，畢竟要相互尊重；尤其此事還動用到刑事局南部犯罪打擊中心，用司法來辦這個小事情，實在有點離譜。

郭信良指出，幸虧李中岑、王家貞議員將這件事講出來，上周雲林才會查獲3倍券的偽造工廠，應該要頒獎給他們才對，怎麼可以依違反社維法處理？因為他們提出的警告，讓檢警調更用心去查偽造3倍券的事情，這樣有功勞的人怎麼可以用社維法處理，讓人感到遺憾，也希望能夠相互尊重。

(中時 )