藝人黃安近年將生活與工作重心移往大陸，但不忘透過微博發表對時事的想法，今(18日)上午，他意有所指分享，有名風流才子曾高調宣布娶了年輕貌美身材好的老婆，一接到妻子來電就猛放閃，沒想到婚姻維持了7年，該才子稱婚姻限制了他的創作決定離婚，黃安感慨寧願參加喪禮，也不想參加別人婚禮，「只有喪禮不會變」。

黃安今發文說，有名才子過去結婚時到處放話太幸福，太太人美、又比他年輕10歲，才子婚後接到妻子電話，立刻就告白「我愛妳」，又指老天爺對他太好，但7年後就婚變，稱受不了婚姻的枷鎖，「桎梏了我的創作」，令人唏噓。

黃安發文。（圖／翻攝自黃安微博）

高曉松先前承認早在2013年離婚。（圖／翻攝自高曉松微博）

見此，網友回應：「老婆太年輕，體力跟不上」、「最後一句話是現實最真實的寫照！」、「愛情兩個字好辛苦」，也有人狂猜：「高小（曉）松」，而大陸知名音樂人高曉松2013年爆和小自己19歲的嫩妻徐粲金離婚，結束6年多婚姻，男方透露婚變主因是「生活方式以及對未來規劃的分歧」，女方則說：「理由是，和我在一起生活他感到不快樂，他想要更多的自由和創作空間」。

(中時新聞網)