高雄市長補選結果日前出爐！國民黨李眉蓁僅拿下24萬8478票。對此，資深媒體人趙少康曾斷言，李眉蓁恐拿到69萬票以上，選舉結果出爐後，趙少康則認為，國民黨本來就沒有要贏，如果要贏，三個副市長起碼可以來選。作家苦苓則諷刺表示「趙董沒有覺得自己臉腫腫的嗎？」

趙少康曾分析指出，他推算李眉蓁可能的得票數，韓2018年縣市長選舉得到89萬2千多票，就算是拿到90萬，而陳其邁當時獲得74萬，兩個相加是163萬4784票，而韓國瑜被罷免時的得票為93萬票，所以163萬減去93萬票，「李眉蓁很可能得到69萬5694票」。他當時表示，這些人是沒有出來投票罷免韓國瑜的人，表示這些人沒有那麼強烈反對韓國瑜，是李眉蓁可爭取的票。

然而，當補選結果出爐後，李眉蓁僅拿下24萬多票，被評為「世紀慘敗」！趙少康在政論節目《少康戰情室》中表示，國民黨本來就沒有要贏，若想要贏，起碼三個副市長可以來選。他說選舉勝負大多決定在候選人，候選人一提出來，就已知會不會贏，他也坦言，全世界沒有一個人會覺得李眉蓁會贏。

對此，苦苓在臉書諷刺趙少康並表示，說李眉蓁會得69萬票的是他，說國民黨本來就沒想要贏的也是他，「趙董沒有覺得自己臉腫腫的嗎？」

(中時新聞網)