根據董氏基金會2020年最新調查指出，臺灣60歲以上民眾，總是經常感到孤單者，有該明顯憂鬱情緒的比例較高、較不滿意現有生活環境。而據內政部統計資料，台灣民眾的平均壽命已達80.7歲，很多人怕「老」、對老有所恐懼，擔心老了身體功能退化、覺得老了就容易罹患各種疾病，其實只要即早做好準備，保持出門與朋友互動聊天，老年生活可以過得多采多姿的。

年齡愈長愈不快樂的比例高 重拾嗜好避免陷入憂鬱

董氏基金會針對60歲以上民眾為對象，進行主觀幸福感及情緒現況調查，董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，本次調查回收有效問卷1,348份，結果發現，77.5%受訪者感到快樂（包括非常快樂），近八成滿意目前的生活環境，81.7%受訪者喜歡目前的生活；但有7.9%受訪者經常總是感到孤單/寂寞。

進一步分析發現，年齡愈長的銀髮族，愈不快樂的比例較高，對目前生活環境滿意度也較低；愈孤單者，不同意自己是有活力的人，自評生活現況分數也較低。受訪者表示，想創造的美好/幸福經驗前五名依序為，鍛鍊身體保持健康、學習新的興趣、當志工、到各地旅遊、與孩子/孫子一起生活。而其認為要延續過去或創造美好/幸福經驗，需維持或建立的事項前五名為：身體狀況良好且無大病痛、行動自如的能力、經濟能力、規律運動的習慣、有規律的生活作息。

葉雅馨建議，除了關心長者退休初期的適應問題及情緒之外，應持續關懷其情緒問題，因為國人平均壽命延長，老後生活至少還有20-30年，她建議長者透過「重拾嗜好」增添生活樂趣、「善用科技」維持親友聯繫、「參與活動」嘗試新鮮事務，減少孤單感、避免陷入憂鬱。

退休改變生活重心 踏出第一步是找回快樂開始

榮總醫院老年精神科蔡佳芬醫師說明，「退休」對一般人來說是重大壓力事件，很多年長者退休後可能因為生命與生活的重心不見，而出現一些適應不良的症狀，像是焦慮、不安、孤獨、失落感，都是影響心理健康的危險因子，當發現身邊的長者出現，悶悶不樂、無精打采、社交退縮的情況就要特別注意。

然而，對於長者來說，踏出改變的第一步通常是最困難的，他們經常利用不同的藉口婉拒出門、拒絕社交，建議幫助身邊不快樂的長者產生改變的動力，像是持續邀請參與活動、透過科技的問候及鼓勵，如視訊、簡訊、影音等方式，透過一點點的小改變，或可透過社區內的關懷據點、共餐活動等進行社交，就可以牽動生活型態的轉變，從中獲得不同的體驗與心境。

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(中時新聞網)