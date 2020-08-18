曾連任四屆彰化縣議員的賴岸璋（左），熱愛推廣彰化在地美食特色小吃，盼藉此行銷彰化特色美食文化、促進消費帶動彰化經濟，妻子、縣議員李寶銀(右)也首度參與新書出版過程。(謝瓊雲攝)

《彰化美食123系列報導》第三集新書發表，由前彰化縣議員賴岸璋攜手現任議員妻子李寶銀合作，從約訪、拍照撰稿到募款，校稿完成印製，讓首度參與過程的李寶銀大呼原來出書這麼不簡單。(謝瓊雲攝)

前彰化縣議員賴岸璋（右）攜手現任議員妻子李寶銀，上午在彰化縣議會新會館，舉行《彰化美食123系列報導》第三集新書發表，現場擺滿40多家名店小吃，讓人食指大動。(謝瓊雲攝)

曾任四屆縣議員的賴岸璋，2007年、2013年陸續出版美食專刊，介紹彰化在地美食小吃。(謝瓊雲攝)

新書發表會現場擺滿今天一早現做的美食小吃，令人食指大動。(謝瓊雲攝)

新書發表會現場擺滿今天一早現做的美食小吃，令人食指大動。(謝瓊雲攝)

新書發表會現場擺滿今天一早現做的美食小吃，令人食指大動。(謝瓊雲攝)

刺激銅板經濟，推動彰化美食小吃文化，再出輯！前彰化縣議員賴岸璋是大廚級吃貨，2007年起彙整彰化在地美食小吃店家出版美食專刊，眼見新冠肺炎疫情重創小吃店家生意，他耗費近半年時間遍訪彰化、芬園和花壇小吃名店，再自費出版《彰化美食123系列報導》第三集。

18日賴岸璋攜手妻子、無黨籍縣議員李寶銀，在彰化縣議會舉行新書發表會，兩人頭戴大廚帽，現場並擺出胡椒餅、蛋糕、麵線糊、肉鬆等40多家名店小吃與伴手禮，令人食指大動。

賴岸璋表示，自己曾擔任4屆縣議員，過去忙碌地跑攤行程中，就是這些在地的巷弄美食、銅板小吃填飽他的肚子；他在2007、2013年陸續出版第一、二集美食專刊，今年因新冠疫情讓許多小吃業者大喊吃不消、生意難做，於是起心動念決定再接再厲出版第三集。

李寶銀表示，這是她首度參與專刊出版，從約訪拍照到撰稿，花費許多心力，尤其要感謝許多店家大力支持、贊助，讓她得以募到200多萬元經費，自費出版4萬多本書，會分送至受訪店家中行銷宣傳；也歡迎民眾到服務處來免費索取，每人限一本。

彰化縣議會祕書長林裕修表示，彰化建城將滿300年，是美食文化古都，歡迎各地民眾、遊客，前來彰化欣賞藝術文化內涵的同時，務必品嘗一下各種特色美食小吃。他感謝賴岸璋議員夫妻為彰化店家的用心付出，集結介紹在地美食，希望未來還有第四集的出版，建議屆時可改成電子書，更便於流通分享推廣。

(中時 )