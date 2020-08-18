2020 年不僅有平價的新款 iPhone SE，還有價格親民的新 Apple Watch？近期相當活躍的爆料達人 Komiya (@komiya_kj)近期透過 Twitter 指出將會盡快分享 Apple Watch SE 的消息。由於 iPhone SE 正是親民機種的最佳代表，令人對於爆料者所指的 Apple Watch SE 也更感好奇。

Apple Watch 在 2014 年隨著 iPhone 6 系列一同發表，在 2015 年 4 月正式上市。當初發表最低價格是 349 美元起跳，而 2019 年發表的 Apple Watch Series 5 則是最低從 399 美元起跳，價格跟今年推出的新一代 iPhone SE(64GB)相同。對不少人來說， Apple Watch 應該屬於不算便宜的穿戴產品，畢竟還一定要搭配 iPhone 才能用。不過根據爆料者所透露的些微資訊，未來還有更為平價的 Apple Watch 可以期待。

Apple Watch SE leaks asap — Komiya (@komiya_kj) August 12, 2020

Want to know about Apple Watch SE more? — Komiya (@komiya_kj) August 15, 2020

iPhone SE 價格約只有現階段 iPhone 11 的六成左右，以爆料者利用 Apple Watch SE 來稱呼新品這一點來推算，Apple Watch SE 的價格很有機會低於一萬(目前 Apple Watch Series 5 從 NT$13400 起跳)。可以想見，在 Apple Watch 屢屢傳出協助跌倒老人報警送醫，或是心電圖功能觀測出還未發現的心臟疾病等例子的前提下，將這類產品的價格降低，並且讓更多人能夠享用，絕對是蘋果的目標之一。

蘋果推出的產品，向來不是以追求高 C/P 值為首要目標，不過 iPhone SE 絕對算是高 C/P 值的其中一員。過往也曾傳出蘋果有意推出更平價的 HomePod，還有 AirPods Pro Lite 等類產品的可能性，再加上 Apple Watch SE 可能存在，透露出一絲蘋果似乎悄悄轉向，期待透過進一步壓低價格，讓更多人加入蘋果陣營的目標。以蘋果在 2019 年春季發表會宣告蘋果是以服務、硬體、軟體產品等三大主軸來經營，並且推出 Apple News+、Apple Arcade、Apple TV+ 以及 Apple Card 等服務後，想要擴大服務類收入，竭盡所能的吸引更多消費者加入，並且體驗蘋果旗下服務，確實是長遠之道。

當前，雖然傳出蘋果似乎有推出 Apple Watch SE 的說法，但是相關消息仍舊不多，僅有爆料者曝光過相關資訊。若是這一款產品真的存在，未來勢必會有更多消息陸續曝光，果粉們可以持續觀察了解。

(科技)