太平警分局太平派出所日前晚上在長億里活動中心舉辦社區治安座談會，會中邀請各級民意代表及光華里里長林泳鰡及社區居民一同共襄盛舉，現場約有近百位居民參加。由太平派出所所長廖文雄主持及分局幹部列席，會中與居民在治(交)安上意見交流，警方除說明台中市治安在全般刑案、暴力犯罪發生率都是六都最低，就是讓居民知道警方的用心，會中還有民眾提出新修正「操作槍」納入管制範疇之疑問，分局也詳細說明及將協助完成報備程序。

太平警方賡續在轄內各里辦理治安座談會，希望透過交流的方式與社區居民交換意見，建立一個良善的互動平台，17日晚間在太平區長億里社區活動中心舉辦治安座談會，並在里長林泳鰡的大力協助下，近百位社區居民前來共襄盛舉，會中各級民意代表之特助及太平區公所民政課長梅美華、太平衛生所護理長蘇香如等人出席，所長廖文雄會中以投影片簡報方式向居民實施犯罪預防、交通安全及婦幼宣導。

會中還穿插有獎徵答活動，讓民眾可以增加反毒、反詐騙、反酒駕之觀念，值得一提的是，有民眾提出新修正「操作槍」納入槍砲彈藥刀械管制條例之管制範疇，警方也針對操作槍做說明，並轉知修法前已持有操作槍的民眾，即日起至12月11日間，僅需攜帶操作槍及相關身分證明文件至戶籍所在地的警察局或警察分局辦理報備持有或自願繳銷，如未能於期限內完成報備程序，依據新修正的槍砲彈藥刀械管制條例，違法持有者最高可處罰鍰新台幣20萬元。

(中時 )