國內日前新增一名自美國返台確診的十多歲少年，因為沒有症狀，卻對其採檢，指揮中心表示，指揮官陳時中已經下令由政風單位調查為何這個衛生局會進行採檢，且有多少人也被採檢。

根據中央社報導，對該少年逕行採檢的是彰化衛生局，對此指揮中心發言人莊人祥不願證實。

中央流行疫情指揮中心昨天公布國內新增1例境外移入新冠肺炎病例，為一名10多歲本國籍少年（案485），長期居住美國，今年8月5日獨自返台探親，迄今都沒有出現症狀，因旅程有適當防護，且入境後即前往防疫旅館居家檢疫，未與國內親友接觸，故無匡列接觸者。為何沒有症狀卻對其採檢？指揮中心僅說：會再向地方衛生局了解。

重症醫師陳志金質疑，指揮中心現行政策，即使檢疫期滿14天也不會檢驗PCR，有症狀才採檢，為何地方衛生單位會在案485檢疫第11天去檢驗PCR呢？對此，莊人祥回應，會再向地方衛生局了解。

對於這名確診個案，莊人祥說，因為這名男孩沒有症狀，十天後被檢驗出陽性，沒有匡列接觸者，但少年搭機前後兩排旅客都是居家檢疫對象卻沒轉成居家隔離。

莊人祥說，指揮官陳時中昨天下令，請政風單位針對衛生局正式調查，未來調查出來結果後，是否也有其他人接受採檢，現在已經調查中，有結果會立刻報告。

對於疫情以來，政風處第一次出動，是否是高官之子或是有隱匿情節？莊人祥強調，政風處這次主要要釐清兩點，一個是中央政策是沒有症狀不會採檢，為何地方衛生局要採。其次是，也要掌握還有多少人也採檢。

他表示，政風處平常的工作是協調警察、調查有關廉能、送禮等督導事項。全國政風一體，因此可以調查地方衛生局。這次調查最快一周內結果會出爐。

(中時 )