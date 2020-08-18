國光生技昨天獲食藥署核可，進入新冠肺炎疫苗第一期人體臨床試驗，中央流行疫情指揮中心今天表示，除國光外，其他三家也都在八月底前與食藥署提出申請，陸續將在九月開始進行人體試驗，至於未來疫苗生產的量能，則要看第一期、第二期的有效性結果才能做決定。

指揮中心補充，專家會議日前也通過疫苗施打順序排行，待疫苗量產後，將以第一線醫護人員，以及防疫人員為優先施打對象。

(中時新聞網)