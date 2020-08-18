玉山金(2884)今(18)日召開法人說明會，公布2020上半年營運概況，自結淨收益289.4億元，較去年同期成長8.3%；稅後淨利96.8億元，較去年同期減少5.8%，然而第2季單季稅後淨利51.4億元，為歷年同期新高。子公司玉山證券及玉山創投上半年稅後淨利亦皆創歷史新高，分別成長52.8%及152.5%。金控上半年每股稅後盈餘（EPS）0.83元、股東權益報酬率（ROE）11.18%、資產報酬率（ROA）0.75%，累計1~7月份自結稅後盈餘113.7億元，EPS為0.98元。

玉山掌握台商回台投資及境外資金匯回商機，上半年存款、放款的成長量都是市場前3名。總存款餘額較去年同期成長12.4%，其中外幣存款淨增量市場第1；總放款餘額較去年同期成長10.9%，其中房貸及消費者貸款淨增量皆排名市場第2。同時玉山也善盡企業社會責任，承作政府各部會及自辦紓困貸款核准金額為民營銀行第1，協助台灣中小企業共度疫情衝擊。資產品質方面，截至6月底不良資產比率(NPL)維持0.19%，逾期放款覆蓋率627.3%，整體大環境充滿挑戰，玉山將以風險控管為首要目標，在穩健中成長。

上半年淨手續費收入98.3億元創歷史新高，較去年同期成長13.5%，其中財富管理淨手收47.5億元為歷年最佳表現，成長率21.0%。第2季金融市場波動幅度加大，玉山財富管理以多元產品提供顧客資產配置，並推出以大數據技術為基礎的「基金e指選」數位理財服務，顧客透過玉山行動銀行App即可便利地自主理財。信用卡上半年整體市場衰退，但玉山以豐富產品結合數位服務滿足各類客群需求，簽帳金額較去年同期成長6.4%（截至7月底為15.2%），累積簽帳金額淨增量及流通卡淨增量皆排名市場第1，帶動信用卡淨手收成長6.1%。玉山Wallet App整合行動支付、卡片交易管理、刷卡額度設定、紅利兌換、消費類別分析等豐富功能，累積下載次數突破百萬。7月份攜手宏匯廣場推出聯名卡，拓展大台北地區顧客。

玉山金控董事會於上週五（8/14）通過提名張智星教授擔任科技長，待金管會核准後生效。張智星教授為台大資訊工程學系教授，兼任台大金融科技研究中心主任、玉山-台大AI暨金融科技研發中心計畫主持人，專長為機器學習、語音及影像辨識等技術，未來將推動人工智慧於金融業務的應用，加速玉山的數位轉型及Fintech發展。

(時報資訊)