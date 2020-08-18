財政部指出，境外資金專法上路滿周年，首年申請匯回金額達2,166億元，實際匯回則是1,390億元，其中有449億將投入實質投資。

官員認為，自今年2月起，中美貿易戰未歇，而且擴大到科技戰範圍，如美國封殺華為、抖音，另有新冠肺炎疫情影響，在國際趨勢下，台商不得不調整產業鏈，搶搭資金專法首年末班車，最後一個月匯回金額高達700億元。

(工商 )