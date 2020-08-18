境外資金專法 首年有2166億元回台 14:262020/08/18 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部指出，境外資金專法上路滿周年，首年申請匯回金額達2,166億元，實際匯回則是1,390億元，其中有449億將投入實質投資。 官員認為，自今年2月起，中美貿易戰未歇，而且擴大到科技戰範圍，如美國封殺華為、抖音，另有新冠肺炎疫情影響，在國際趨勢下，台商不得不調整產業鏈，搶搭資金專法首年末班車，最後一個月匯回金額高達700億元。 (工商 ) #專法 #境外資金 #匯回金額 #回台 #財政部 也許您會感興趣 推薦閱讀 鼓勵企業回台上市 證交所祭寬容措施 14:532020/08/18 財經 天災險飆漲 台積電保費逾15億元 04:102020/08/18 財經焦點 人民幣存款餘額 創六年半新低 04:102020/08/18 金融．稅務 《中國有嘻哈》選手轉行成靈骨塔詐騙 3年吸金逾億元 12:252020/08/18 社會 陸資境外發債 突破千億美元 04:102020/08/18 全球財經 玉山金控上半年財富管理收入創下歷年最佳表現 14:102020/08/18 財經 人幣國際化 英國商貿最愛用 04:102020/08/18 產業財經 523位陸生家長首發連署信：讓學子早日赴台繼續學業 11:042020/08/18 生活 人行再放水７千億人民幣 陸股匯雙漲 04:102020/08/18 財經要聞 台股鬆口氣 外資淨流出減緩 04:102020/08/18 投資理財 財經熱門新聞 可成董事長洪水樹 親自說明處分資產事宜 - 財經 坑殺中部大金主逾10億 驚傳康友董座藏匿處曝光 - 財經 大咖怪怪的 專家：散戶小心 這幾檔別追了 - 財經 別不信邪 專家：一樁併購案 嗅出台股大泡沫 - 財經 狂爆！30年前押台積暴賺300倍 國發基金絕不碰4種公司 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。