苗栗醫院引進新型「高解析雙光子能量數位心導管儀」 提升心臟疾病治療

衛生福利部苗栗醫院提供優質心臟疾病治療，斥資近4000萬元購置新型德國西門子「高解析雙光子能量數位心導管儀」，並引進苗栗唯一的「血管內超音波」及「血流儲備分數」，另將與苗栗縣消防局研擬建置「到院前心電圖系統」，減少病人的死亡率。

18日苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮、苗栗市長邱鎮軍等人，共同見證高解析雙光子能量數位心導管儀啟用。衛福部苗栗醫院心臟血管中心主任蔡貴嶔說明，新裝設的德國西門子高解析雙光子能量數位心導管儀，與醫學中心設備等級相同，能提供比過去機型更高解析畫質，並能降低病人所接受到的輻射劑量，提升心臟疾病治療。

為配合新型雙光子能量數位心導管儀，苗栗醫院同時引進苗栗唯一的「血管內超音波」及「血流儲備分數」，以提供更優質的心臟疾病治療。蔡貴嶔指出，血管狹窄有多種原因，而血管內超音波能將超音波導線伸入心臟血管，檢視支架與血管貼合程度，判定血管狹窄處與比例，可更準確掌握血管狹窄狀況，再選擇後續最佳治療方式。

血流儲備分數功能，則能多提供1項心臟血管狹窄的數據，供心臟科醫師參考，減少不必要的支架置放。此外，新購入的「光纖主動脈氣球幫浦」，能更精準且即時輔助病人血行動力，減少病人心臟負擔，有助於提升病人安然度過危急時刻的機會。

部立苗栗醫院院長李明輝表示，心臟疾病是國人10大死因第2名，急性心肌梗塞為其中最快、最來不及救援的疾病，因此掌握搶救黃金時間是減少心肌梗塞死亡率的關鍵。

目前苗栗醫院與醫學中心合作，成立急性冠心症團隊，提供全年24小時服務，致力降低打通血管的時間，今年平均打通血管的時間只需56分鐘，遠低於國際建議的90分鐘。

李明輝說，苗栗醫院也將研擬與苗栗縣消防局建置「到院前心電圖系統」，未來救護車趕赴事發現場，能立即執行心電圖並上傳由醫師判讀，以及早啟動急性冠心症救治機制，降低打通血管的時間，減少病人的死亡率。

另，日前77歲苗栗縣溫姓老翁，因胸口悶痛不適就醫，經苗醫及時確診為急性心肌梗塞，緊急救治挽回性命並康復出院，18日特別出席並獻花向苗醫醫療團隊表達感謝。苗栗醫院提醒，若有心肌梗塞前兆「胸痛、呼吸喘、暈眩、心悸」等不適症狀，第一時間應聯繫119救護車送醫，切勿自行駕車前往，避免途中增加危險。

(中時 )