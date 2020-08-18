美國14日逮捕一名前中央情報局（CIA）官員馬玉清（Alexander Yuk Ching Ma），他被控和一名同樣為前CIA官員的親戚共同為北京政府提供最高機密情報超過10年。

67歲前美國中央情報局（CIA）官員馬玉清（Alexander Yuk Ching Ma），被控和一名同樣為前CIA官員的親戚共同為北京政府提供最高機密情報超過10年，他已在14日被捕。

綜合香港《南華早報》、路透社報導，美國司法部昨（17）日宣布，已在14日逮捕香港出生的前CIA官員馬玉清，並且對他提出告訴。

根據訴狀內容，馬玉清出生於香港，後歸化為美國公民，他於1982年開始為CIA工作，擁有最高機密的安全許可，他於1989年退休、離開CIA。馬玉清後續赴上海工作，2001年搬到夏威夷。

訴狀指出，馬玉清在離開中情局後，於2001年3月首度為大陸進行間諜工作，當時他在香港與一名大陸情報官員密會，並且提供對方中情局的相關行動，對方則給予5萬美元現金作為報酬。為了取得更多敏感訊息，2004年馬玉清成為聯邦調查局（FBI）夏威夷辦公室的中文翻譯，爾後持續偷拍軍事系統相關研究的翻譯文件，並且燒錄進CD成檔。

同一時間，他也和住在洛杉磯、曾是CIA間諜的親戚共謀，指認被大陸國安部認定為美國線人的人士。

馬玉清為北京進行間諜工作的時間超過10年，期間他被控多次赴大陸密會情報官員，並且獲得數千美元的報償與昂貴禮物。

馬玉清在和一名喬裝成大陸情報官員的FBI探員會面後2天被捕，他坦承將所掌握的所有情資洩漏給大陸國安部官員，同時表示希望「祖國」成功。

馬玉清今（18）日將在夏威夷出庭，如果被定罪，他可能面臨終生監禁。另外針對與他共謀的親戚，美國司法部檢察官表示，該名高齡85歲的嫌犯由於患有認知衰退等疾病，司法部不會對他提出控告。

美國聯邦調查局局長瑞伊（Christopher Wray）7月表示，大陸的反情報及經濟間諜行動構成了對美國訊息及知識財產最大的長期威脅，他說FBI目前掌握的5,000起相關案件中，有一半都和北京有關。

(中時新聞網)