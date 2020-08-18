澎湖縣第1起自主都更案正式啟動，18日文康商圈舊建物拆除儀式，3年後嶄新的14層住商大樓誕生，澎湖鄉親見證這歷史時刻，象徵了再會與重生。

50年代，馬公市文康市場是全澎湖最熱鬧的商圈，舞台戲院、冰果室、撞球間、漫畫店、麵店林立，中興戲院更是當時最夯的電影院。

時代變遷，建築物老舊破損，經檢測海砂屋超標高達4倍，街區內房屋為連棟興建，須同步翻修，總基地面積包括私人土地、國有地、縣有地約2000多平方公尺，唯有都市更新案才能徹底改善環境。

縣府輔導土地所有權人，與住戶們達成共識成立更新會，澎湖縣第1起民間提出的自主都更案順利踏出第一步。

全案107年更新會全數通過申請都更，縣府109年核定計畫，上個月完成與銀行融資信託簽約，18日正式啟動拆除重建計畫，這也是全國離島地區都更成功的第1案。

更新會委託杰新公司代辦計畫，金富譽營造公司承攬興建工程，建造地下2層、地上14層的住商大樓，預計112年重建完工。

(中時 )