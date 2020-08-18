50歲演員秦楊早年演出《台灣霹靂火》，以知名台詞「送你一桶汽油、一支番仔火」紅遍大街小巷，然他後來從政、投資都失利，今(18日)媒體報導，秦楊疑遭網友爆料欠債700萬，經紀人回應是子虛烏有，「工作與經濟狀況一切正常」。

本名莊政博的秦楊1997年演出《菅芒花的春天》出道，2002年他參加演出《台灣霹靂火》竄紅，2010年他參選高雄前鎮、小港區市議員，最後不幸落選，4年前他傳出酒駕，酒測值1.29，他為此後悔不已，承認犯了難以饒恕的錯，2年前小彬彬火鍋燒烤複合店開張，秦楊掛名集團總管理處總經理，餐廳開幕當天更現身站台。

據《ETtoday星光雲》報導，有網友最近在爆料公社曬出法院裁定證明，暗指秦楊「劇中招牌句一桶汽油，一枝火柴那位，不過就欠了我700」，又表示因秦楊名下無財產，「就要跑路」，對此，經紀人稱秦楊最近還是在做關懷列車活動，沒落跑，經濟情況也很正常。

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(中時新聞網)