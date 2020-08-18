苗栗縣政府文觀局以手作自然生態工法，改善獅潭鄉百壽村紙湖步道、新店村鳴鳳古道以及法雲寺古道，完工後將成為新亮點。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

登山風氣興盛，苗栗縣古道常迎來各地遊客造訪，文觀局因此向客委會爭取1150萬元補助，辦理「浪漫台3線國家自然步道主軸線環境整備工程」，改善獅潭鄉百壽村紙湖步道、新店村鳴鳳古道及大湖鄉通往公館鄉出磺坑的法雲寺古道，工程採用自然生態工法，預計10月中旬完工，盼打造古道觀光新亮點。

此工程改善3條步道均緊鄰台3線，因應客家委員會倡導串聯自然生態、歷史人文、生活記憶及多元族群與產業鏈，進行周遭環境空間改善及提升計畫。文觀局說明，手作步道區域大致分為3條，由於法雲寺古道內，有長約140公尺的木棧道嚴重損壞，所以主要工項集中在此。

文觀局觀光發展科指出，法雲寺古道修復工程，工法穿插土木階梯、石階步道及木棧道進行更換，與以往步道工程不同之處在於採用大自然色澤還原，減少較硬派的工程材料；另外鳴鳳古道及紙湖古道也進行基本除草作業、倒木清除、路幅整飭，以及既有木作橋梁復舊整修。

觀光發展科表示，此工程以自然生態工法還原步道樣貌，減少工程硬體設施設置，輕量化工程及人工手作方式，以現地資源恢復山徑樣貌，尊重古道重要構建，並整合古（步）道路徑，使步道資源有效運用；完工後，融合於環境的古道風貌，屆時將成為浪漫台3線觀光新亮點。

(中時 )