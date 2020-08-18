樂天桃猿第八屆阿迷趴即將在8月21日（五）到23日（日）正式開趴，繼空軍戰鬥機衝場開場之後，不能沒有經典的演唱節目壓軸，猿隊重磅請來BOXING（拳）樂團將在本周六（22日）賽後帶來搖滾音樂聖戰！

BOXING（拳）是來自屏東排灣族的三對兄弟所組成的首支排灣拉丁饒舌曲風樂團，因此成為台灣首支原住民拉丁饒舌樂團，以拉丁、搖滾、嘻哈、融合風格為主，同時也是第26屆金曲獎最佳新人。

BOXING（拳）在阿迷趴三度受邀參戰，他們也曾在總冠軍戰帶領現場球迷高唱「Boxing版桃猿男兒」，今年即將推出新作品，雄心壯志在周六擔任阿迷趴的賽後演出。

樂天球團今天公布阿迷趴的主題球衣「勇敢之鷹」，以戰鬥機身為大色調的大膽設計搭配空戰符號向國機勇鷹致敬，並且榮耀所有的國軍英雄。另外，阿迷趴首度與國防部聯名發行紀念球，宣揚國機國造、國艦國造理念，推出空軍「勇鷹」、海軍「沱江」、陸軍「雲豹」聯名紀念球。

(中時 )