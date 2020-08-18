台北地檢署偵辦立委集體收賄案，在連日密集提訊在押白手套「是知管理顧問公司」總經理郭克銘、前太流負責人李恆隆2人，比對李恆隆行賄立委蘇震清、陳超明等人過程後，檢方今下午今首度提訊在押的陳超明、蘇震清2人，另提訊李恆隆，將安排雙方對質。大批們記者守候在北檢等待蘇震清等人下囚車時，只見一位身材微胖，戴著眼鏡的光頭男出現，一時還意會不過，仔細一看才驚覺是蘇震清。經側面了解，因為北所相當悶熱，因此他理了個大光頭好整理，與先前意氣風發的模樣判若兩人，頓時吸引記者搶拍。

北檢日前密集提訊行賄一方的郭克銘、李恆隆，因此今天上午提訊在押的涉案立委陳超明、下午提訊蘇震清、查明案情並鞏固事證。

檢調懷疑，李恆隆為了奪取SOGO經營權，行賄立委蘇震清、陳超明等人，蘇震清等人再藉由修法、召開公聽會、協調會方式，向經濟部施壓，其中蘇約收賄2000萬元，陳則收賄100萬元。

據了解，蘇、陳2人否認收賄，仍辯稱是借貸、政治獻金。但檢方發現2人說詞與各自的辦公室主任余學洋、梁文一不一致，因此4人全遭收押。

(中時新聞網)