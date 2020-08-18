因應蘇花改通車，原本位於台9線北上車道227公里處（豐田段）的測照桿，改至211公里＋570公尺公里處（豐田段）。（羅亦晽攝）

位於花蓮台9線北上車道豐田段的測照桿去年共取締3437件，榮登「測速王」寶座，今年才剛過一半，1至7月竟已達6396件，去年多出快3千件，若以最低超速罰單1800元計算，國庫約進帳5百多萬元。警方推測，應是年初初蘇花改通車及疫情解封民眾報復性旅遊，同時也呼籲駕駛應減速慢行，避免違規。

花蓮縣警察局統計，去年全年度舉發交通違規件數最多的違規地點，位於台9線北上車道227公里處（豐田段）的測照桿，件數共3437件；而今年因應蘇花改通車，將公里數重整，測速桿位置調整為北上車道211公里＋570公尺公里處（豐田段），速限50公里；而今年1至7月的取締共6396件，足足比去年整年度多出2959件。

台9線沿線多速限70公里，豐田段速限為50公里的測照桿，使許用路人大意進而違規；家住旁邊的楊先生說，這半年常照相閃燈，夜間若閃光出現，就知道又有人「被拍了」，附近居民都會互相提醒，違規被拍的應該多是不熟路況的遊客。

花蓮縣警察局交通隊副隊長陳信成指出，今年截至7月的取締件數，確實比去年多出將近1倍，主因可能是年初蘇花改通車影響及花東疫情零確診，大量旅客到花蓮遊玩，才會造成違規件數增加，特別是台9線。

花蓮縣警察局長林樹徽呼籲，超速是非常危險的駕駛行為，目前為防制交通事故，已列為警方重點取締項目，駕駛需有所警惕，行進間應遵守速限規定，若遇路況不熟處更應小心駕駛，避免超速違規，共同營造一個安全的交通環境。

(中時 )