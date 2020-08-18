（全球人壽提醒爸媽防疫同時，也要記得替小孩規劃保險防風險。業者提供）

如何讓小孩有足夠的保障，又能兼顧預算。全球人壽建議依小孩階段，即學齡前、學齡及出社會，逐步投保七種保單，且可採主約加附約、逐步加大保額的方式，即可增加保障、符合需求，又能兼顧爸媽的預算。

第一階段是學齡前小孩，此時投保的特色是保費便宜，且15歲前壽險限額給付喪葬費用，因此建議先從實支實付醫療險及重大傷病險、癌險等規劃起，主要考量是趁保費便宜是先預約較大的保障，且有些疾病是不分年齡，癌症甚至有年輕化的情況，應儘早規劃。

同時不要讓疾病拖垮家中經濟，另外就是可以考慮用主約搭配附約的投保法，將保費壓到最划算。

二是學齡小孩，即從國小到大學，小朋友開始離開父母視線，甚至要通勤、外宿，有些是自己騎機車上學等，所以除了有學生保險外，全球人壽建議可考慮意外險且拉高意外醫療的額度，拉高實支實付保障，可支應因意外的住院費用、骨折等自費項目及在家休養的支出。

第二個考慮的就是可採取定期定額方式投保投資型保單，全球人壽建議爸媽可同步培養小孩累積資產的概念，將壓歲錢、零用錢定期定額投入，替小孩存留學基金或出社會第一桶金，甚至小朋友長大趁寒暑假打工的錢，也可投入，每月二、三千元，利用時間複利，達到設定的資產目標。

三就是小孩成為已踏入社會的新鮮人，這是薪水可能還不高，全球人壽建議爸媽可協助規劃失能扶助險、定期壽險，若不幸發生失能的狀況，能給家庭經濟的支持，不至於侵蝕到父母的退休金。

另外就是小時候投保的醫療額度等，也可在出社會後再加碼，擴大保障以符合當時的物價及保障需求。

全球人壽也提醒父母，依據現行保險法，小朋友在未滿15歲之前，保單即便有高額的身故保障，也只能給付喪葬費用，目前依所得稅標準就是61.5萬元，超過的部分就是退還保費。

(工商 )