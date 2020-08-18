相隔近一年半「超殺饒舌女王」卡蒂B (Cardi B)釋出全新單曲《濕濕小可愛 (WAP)》，這支讓樂迷期待已久的全新作品，發行首週便立刻空降全美單曲冠軍寶座，展現饒舌女王超殺的霸氣姿態。卡蒂B聯手樂壇超夯的嘻哈女力梅根西斯塔莉安(Megan Thee Stallion)共同演唱《濕濕小可愛 (WAP)》，打造今夏最性感火熱的饒舌合唱曲。除了空降單曲排行冠軍之外也同步刷新多項紀錄，美國告示牌網站指出，該曲於發行首週在全美創下超過930萬串流點聽量，突破亞莉安娜(Ariana Grande)以《7 Rings》所寫下的紀錄，《濕濕小可愛 (WAP)》成為史上首週最高串流點聽單曲。

繼《Bodak Yellow》、《I Like It》以及和魔力紅 (Maroon 5)合作的《Girls Like You》之後，卡蒂B (Cardi B)以《濕濕小可愛 (WAP)》第4度站上全美單曲冠軍。強烈的TRAP節奏令人一聽難忘，發行首週於全美迅速突破金唱片銷量，並刷新「女歌手首週最高串流點聽」、「2020年最高首週串流點聽」等紀錄。對此，卡蒂B (Cardi B)也在個人Instagram貼文表示：「打破流行紀錄！嘻哈音樂做到了！」，同時也提到雖然沒想過會有這麼好的成績，但對於這次的合作非常自豪也向合作的梅根西斯塔莉安(Megan Thee Stallion)獻上感謝。

梅根西斯塔莉安(Megan Thee Stallion)也在個人Instagram回應：「剛剛在跟卡蒂B (Cardi B)通電話尖叫！史上第一首空降冠軍的饒舌女歌手合作曲耶！上帝太威了！感謝大家！！！謝謝卡蒂B (Cardi B)給我所有的鼓勵，謝謝你帶給我的歡笑也感謝你邀請我一起參與這首歌曲。」而霸氣的饒舌女王，感謝可不僅止於文字，還特別派人送給梅根西斯塔莉安(Megan Thee Stallion)特製的彩繪柏金包表達她的謝意。

(中時 )