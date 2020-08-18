直播主連千毅交保後，首度公開露面，竟是到高雄市身心障礙者技能發展協會做公益。（柯宗緯翻攝）

直播主連千毅交保後，首度公開露面，竟是到高雄市身心障礙者技能發展協會做公益。（柯宗緯翻攝）

直播主連千毅交保後，首度公開露面，竟是到高雄市身心障礙者技能發展協會做公益。（柯宗緯翻攝）

直播主連千毅去年引爆直播主之亂，上月底交保後，雖然粉絲期待他不出，但律師未點頭，他最近透過臉書直播平台「蘭庭國際」，曝光到高雄市身心障礙者技能發展協會做公益探視的影片，也讓不少網友相當驚訝。他還透露，先前雖然被關押禁見，但也有領到政府發的三倍券，大讚蔡英文總統，與行政院長蘇貞昌施行德政。

連千毅在影片中提到，政府發放三倍券，不只幫助社會經濟活絡，對在監獄裡的，好幾萬名被告或是受刑人，也有實質上的幫助。

此外，連千毅更號召社會上許多善心人士，除了集資三倍券購買物資，贈送給高雄市身心障礙者技能發展協會，還發起「募車專案」，號召網友一起幫忙，希望大家共襄盛舉，替協會募集到鞤助身心障礙者通勤的行動車輛。

針對自己被關了311天，才重見天日，連千毅相當樂觀表示，雖然當時他沒有自由，但他每天多了很多唸書寫字的時間，自己也每天都花十幾個鐘頭唸書寫字，短短將近一年的時間，就寫了五萬多字，讀了上百萬字的書，不斷充實自己。

連千毅也鼓勵其他網友，強調「快樂過是一天，不快樂過也是一天，倒不如好好的精彩過完這一生」，才不會讓人生白來一遭。

(中時 )