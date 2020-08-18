台南左鎮化石園區於三館、四館新增3大主題互動多媒體「我是誰？」、「動物搬厝」、「與鱷的距離」，拉近遊客與化石展品的距離。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

台南左鎮化石園區於三館、四館新增3大主題互動多媒體「我是誰？」、「動物搬厝」、「與鱷的距離」，拉近遊客與化石展品的距離。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

台南左鎮化石園區於三館、四館新增3大主題互動多媒體「我是誰？」、「動物搬厝」、「與鱷的距離」，拉近遊客與化石展品的距離。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

台南左鎮化石園區於三館、四館新增3大主題互動多媒體「我是誰？」、「動物搬厝」、「與鱷的距離」，拉近遊客與化石展品的距離。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

台南左鎮化石園區新增多媒體展示設備，於園區三館、四館推出互動多媒體「我是誰？」、「動物搬厝」、「與鱷的距離」3大主題，透過新的影音設備與視覺藝術，深入淺出介紹演化物種與台灣化石特色，讓展覽從靜態變動態，讓遊客更輕鬆認識了解古生物化石與人類歷史。

左鎮化石園區指出，三館生命演化館新增多媒體平板互動裝置，電視螢幕從左到右呈現古生代、中生代、新生代的生物與場景，且螢幕上對應正前方演化天空主題的29隻古生物資訊。

「我是誰？」互動裝置深受小朋友歡迎，碰觸螢幕上的生物就會顯示詳細的生物資訊，還可以中英文切換，並將古生代至中生代再至新生代演化過程，以影片方式呈現，隨著影片畫面播放順序帶出地球生命起源及以支序圖呈現各種生物演化的歷程，讓民眾對於相關古生物的更迭演變有初步的認識與概念。

位於園區四館化石館的「動物搬厝」展區，巧妙利用兩側鏡子反射牆面及地面的投影，讓參觀者的視覺無限延伸。主題以菜寮溪古代生物化石為背景，呈現草原猛瑪象、德氏水牛、華南虎、台灣黑熊、菜寮溪侯氏豬及鎮館之寶早坂中國犀等動物。

視覺部分以雪景來呈現冰河時期；台灣陸橋部分則以3張圖代表海平面下降、漸漸露出陸地，來代表東亞大陸與臺灣曾經連成一片，促使動物搬遷來台。最後以樹木與花草來呈現遠古左鎮，藉由動物行走的姿態，象徵牠們搬遷來到台灣。

最讓遊客感到驚嚇滿點的「與鱷的距離」，位於化石館鱷魚展示區的通道上，利用背光投影，將通道營造出河流背景，有隻大鱷魚從河中冒出來，慢慢的浮出水面，搖頭擺尾，好像要躍出水面的感覺，最終鱷魚跳上來張開血盆大口，遊客站在上面就像要被鱷魚吃掉，震撼力十足。

左鎮化石園區表示，透過多媒體互動展示，可以有效拉近遊客與化石展品的距離，也透過夢幻唯美又帶著復古感的古生物美術風格，讓遊客對化石園區的展示記憶深刻，更增添吸引遊客取景的空間。

(中時 )