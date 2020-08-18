狗狗被寵物美容師粗暴對待後，變得憂鬱自閉，還出現失禁情形。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

店員用童軍繩綁住狗狗的嘴巴，還甩了一耳光，嚇到狗狗瑟縮在牆角。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

店員用童軍繩綁住狗狗的嘴巴，還甩了一耳光，嚇到狗狗瑟縮在牆角。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南李小姐每周固定會將飼養的狗狗送到寵物美容店洗澡，幾次下來總覺得狗兒無精打采，日前送洗完領回時，竟發現狗兒鼻頭及身體有傷、吃不下飯還有失禁等狀況，懷疑是店家出包，氣得帶狗兒到動物醫院驗傷後報警處理，警方、動保處調查屬實，動手的美容師被依毀損罪、違反動保法送辦。

李小姐說，她每個禮拜都會把紅貴賓「寶貝」送到位於佳里的寵物美容店打理，之前就有發現送洗後「寶貝」總是比較沒有精神，但想說可能是洗澡過程太累就沒有深究，但最近一次實在太過離譜，當下就發現「寶貝」鼻頭紅腫受傷，對方則推說是狗狗掙扎導致。

沒想到李小姐把「寶貝」帶回家後，狗兒竟然出現憂鬱自閉的傾向，也吃不下飯，甚至還失禁，見狀況不對，帶到動物醫院檢查，才發現不只鼻頭，身上也有多處部位受傷，她直覺是店家出了問題，上門理論。

盧了大半天，寵物店店長才提供錄影畫面，李小姐一看差點沒昏倒，影片中王姓店員動作粗魯，不僅用童軍繩綁嘴，還甩了狗狗重重一巴掌，「寶貝」嚇到瑟縮在牆邊；李小姐氣憤不已，她說「寶貝」不吵也不攻擊人，為何被如此對待，更質疑之前就有相同行為，拿動物醫院驗傷單到警局報案，也向動保處通報。

佳里警方找來寵物店店長及店員製作筆錄說明，王姓店員坦承自己的確有虐待狗狗的行為，事後也相當後悔，曾寫信要向飼主道歉；鄭姓店長則解釋，最近店裡人手不足，工作量大加上店員情緒控制不好才發生此事，目前人也已經離職，未來將做好教育訓練，也對李小姐表達深深歉意。

(中時 )