基本工資漲 月薪2萬4000元 時薪160元 14:422020/08/18 工商 邱琮皓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 勞動部18日將召開一年一度的基本工資審議委員會，決定明年的基本工資月薪與時薪。受到疫情影響，勞動部長許銘春不敢大聲說調，但目前整個審議委員會已結束，時薪調升至160元、月薪則調整至2萬4,000元。 (工商 ) #時薪 #月薪 #基本工資 #勞動部 也許您會感興趣 推薦閱讀 基本工資調漲露端倪 勞長：邊際勞工需要保障 10:372020/08/18 生活 中信華航聯名卡 力拚30萬張 04:102020/08/18 金融．稅務 法說頻傳佳音、消費需求回溫 台股甩尾劍指萬三 04:102020/08/18 財經要聞 基本工資審議 勞方：今天要有定論 至少調漲3％ 10:252020/08/18 生活 生技股腰斬級回檔 謝金河： 沒有永遠只漲不跌的股價 00:022020/08/18 財經 金山區公所小編疑過勞猝死 監委申請自動調查 09:592020/08/18 政治 全球新冠疫情未歇 無薪假人數浮動 基本工資審議難定案 04:102020/08/18 財經焦點 北市勞資爭議調解案增15％ 4成5都是工資爭議 10:352020/08/18 生活 基本工資審議會準備點心 許銘春再展巧思 11:242020/08/18 生活 微調方向不變 基本工資今審議 勞資角力 04:102020/08/18 財經要聞 生活熱門新聞 美國返台少年居檢忍10天才採檢 網直指最大考量 - 生活 美返台少年無症狀卻突採檢確診 陳時中要查多事的衛生局 - 生活 「無花果」颱風最快明天生成 影響台灣時間出爐 - 生活 沈富雄談國內疫情 諷：自以為專家的專家一再大言惑眾 - 生活 低壓增強即將成颱 明東南部嚴防強降雨 彭啟明：周末大變天 - 時事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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