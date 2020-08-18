勞動部18日將召開一年一度的基本工資審議委員會，決定明年的基本工資月薪與時薪。受到疫情影響，勞動部長許銘春不敢大聲說調，但目前整個審議委員會已結束，時薪調升至160元、月薪則調整至2萬4,000元。

(工商 )