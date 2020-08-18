證交所與資誠聯合會計師事務所及永豐金證券，17日於台北共同舉辦「邁向台灣資本市場論壇-新冠時代之未來企業展望」。此次為三方首度於台北攜手合作，邀請約50餘位之海內外，有意回台上市企業主、高階主管暨國內上市公司及其轉投資公司代表到場交流，該等企業代表皆對台灣資本市場展現高度興趣。

面臨新冠肺炎疫情衝擊，撼動全球經濟及產業供應鏈，未來仍面臨諸多不確定性，為協助企業化危機為轉機，期透過此次論壇，由各界專家分享全球變局下企業風險與因應、台商布局全球之稅務規劃與進入資本市場規劃等議題，協助企業在變局下站穩腳步、重新布局，並透過資本市場力量協助企業成長及永續發展。

證交所總經理簡立忠表示，截至去年底，台灣全體上市公司市值逾美1兆美元，於世界交易所聯合會（WFE）中排名全球第18位，成交值則排名全球第12位，全體第一上市公司（KY股）週轉率為180.01％，交易活絡程度遠超過整體市場及鄰近市場表現，且我國資本市場在法規透明度、審查時程掌握、國際化程度、籌資及再籌資順暢及公司治理備受國際肯定等面向均具優勢。

簡立忠指出，目前第一上市公司在台掛牌家數為78家，今年上半年新股募股（IPO）市場雖受到新冠肺炎影響，熱絡程度不若前一年度，但在此變局下將更加以新思維助力資本市場，為台灣資本市場注入新活力。

(工商 )