（安克生醫研發上市的甲狀腺影像醫材，能快速提供醫師判讀性更佳的智慧分析建議。圖／安克生醫提供）

健康意識提升，台灣健檢市場商機突破700億元。瞄準此一趨勢，安克生醫（4188）與多家健診中心合作，啟動智慧甲狀腺超音波升級計畫，以AI大數據分析、腫瘤自動圈選、視覺化彩色圖像等功能，提供醫師更佳的分析結果，有利結節的長期追蹤，減少穿刺帶來的不適，守護甲狀腺健康。

此外，安克智慧影像醫材產品安克甲狀偵的中國、香港客戶恢復拉貨，並已完成中國客戶訂單，也與埃及、土耳其客戶完成簽約，可望添營運新動能。

安克生醫總經理李伊俐表示，國人無症狀甲狀腺結節盛行率高，多數人透過健診發現，尤以女性佔大宗。統計顯示，接受超音波檢查的50歲以上女性當中，超過5成發現有甲狀腺結節，男性雖然盛行率較低，但惡化成甲狀腺癌的比率卻較高，不可掉以輕心。

安克旗下甲狀腺智慧醫材與包括彰基、中國附醫等多家醫學中心的健診中心合作，啟動智慧甲狀腺超音波升級計畫，以視覺化彩色圖像取代傳統黑白超音波，搭配AI大數據影像分析、腫瘤自動圈選等功能，快速提供醫師判讀性更詳盡的智慧分析建議與完整報告。

李伊俐指出，此次的合作升級計畫，能進一步將結節的辨識結果，整合最新國際醫療指引，自動完成專業報告供醫師作為判讀參考，讓診斷流程更具效率，並方便醫師對結節的後續追蹤。高度一致性的分析與判讀結果也有助減少民眾到不同醫院、尋求第二意見的奔波勞碌之苦。

此外，安克的健診市場布局還有另一項首創睡眠呼吸中止症檢測智慧醫材「安克呼止偵」，能讓民眾在清醒狀態下，10分鐘完成檢測，適合非睡眠中心的場域及搭配於高階健診項目，為民眾健康睡眠把脈、守護。

(工商 )