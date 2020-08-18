日本一名自衛隊隊員，疑似因不滿妻子碎念長達數小時，該名自衛隊隊員爆怒之下，就抓著老婆的後腦、前臉朝地的方式撞在地板上。目前該名自衛隊隊員依傷害罪遭逮捕。

根據《UHB北海道文化放送》報導指出，北海道札幌市17日發生一起家庭暴力案件。17日凌晨2點多，一名45歲的自衛隊隊員，疑似因受不了妻子長達數小時的碎念，在崩潰盛怒之下，該名自衛隊隊員竟然抓著老婆的後腦，以前臉朝地的方式，把老婆撞擊在地板上。事後妻子連忙報警求救。

根據當地警方的調查，該名自衛隊隊員之所以會這麼生氣，是因為妻子拿「女性問題」責備他，而且時間長達數小時，該名自衛隊隊員控訴，「是她先侵犯到我的。」訊後，該名自衛隊隊員依照傷害罪嫌逮捕，而警方也不排除他平日就有家暴行為，正在展開調查中。

而由於負責偵辦此案件的豊平警察署，並未公布該名自衛隊隊員的姓名、也沒有公布夫妻詳細的爭執內容，僅用一句「女性問題」將內容帶過，不少日本網友就懷疑，所謂的女性問題應該是老公外遇被老婆抓包。

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(中時新聞網)