隨著智慧型手機、行車記錄器普及，近來不時傳出檢舉魔人瘋狂檢舉情形，讓交通檢舉案不斷攀升。台北市政府交通管制工程處有意修法新增「黃虛線」，讓臨停3分鐘內不罰的交通管制直接變成24小時。北市府已向交通部提案。交通部表示，周四將開會聽取意見，等開會搜集意見後再來討論。

根據警政署統計，近5年民眾檢舉交通違規快速成長，2016年受理153萬多件，2019年已攀升至391萬多件，今年破紀錄，上半年就有273萬多件。警方發現，檢舉違規項目最多是違規停車，去年299萬7188件檢舉案有157萬5907件檢舉違停，比率逾五成。

台北市交工處長葉梓銓說，目前紅線及黃線的管制，紅線是24小時禁止臨停、不得靠邊，一旦駕駛人停下來就算違規，非常嚴格；黃線規定，駕駛人不離座，3分鐘內上下車或上下貨後立即駛離則不罰，但缺點是有管制時段，為每日上午7時至晚間8時，如果要將管制時段延長或縮短，要另外立牌。

北市府交通管制工程處評估，一般住宅區人行道標線目前都畫紅線，依規定是連停都不能停，對於交通單位而言，有需要24小時黃線管制的概念，因此參考國外經驗，提案修法增設一種新的標線，也可減少立牌機會。

交通部路政司長陳文瑞表示，立法院日前已修法，放寬接送小孩、老人臨停黃線，不受3分鐘限制；至於北市交工處的提案內容，周四將邀集各縣市府討論、檢視是否修法，如何劃設及標線定義等。

(中時 )