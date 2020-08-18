高雄市長補選才剛落幕，2022年地方首長各黨怎麼布局，已開始引發熱議。其中台北市長人選，國民黨蔣萬安呼聲高，就連同黨議員徐巧芯聽到蔣萬安有機會出戰，都開心到歡呼尖叫，而網友也相當看好蔣萬安。

台北市議員徐巧芯在Yahoo TV節目《鄉民來衝康》中，聽到蔣萬安可能代表國民黨參選2022台北市長，高舉雙手歡呼，相當開心。徐巧芯表示，身為台北市議員要跟著台北市長一起連任，在選舉中若不是母雞帶小雞，就是母雞踩死小雞。

最近幾次選舉，徐巧芯坦言國民黨狀況很不好，很需要一劑強心針，若蔣萬安代表國民黨競選台北市長，會是一隻很大的母雞，不會把小雞踩死。

徐巧芯談起蔣萬安可能參選台北市長，開心尖叫。（圖／摘自Yahoo TV《鄉民來衝康》YouTube）

徐巧芯提到2020立委選舉，蔣萬安對上吳怡農，很難打，但面對選情緊張，民調也不相上下，蔣萬安仍相當穩重、信心，這是很重要的心理素質，且跟著蔣萬安戰車掃街，只要經過，民眾都會從家裡出來跟他揮手，認為他是可以開拓中間選民和年輕選民的。

4月TVBS民調指出，若蔣萬安對上陳時中，支持度分別為36%、53%，但若是蔣萬安對上吳怡農，則是57%、32%。前立委林郁方表示「外表選舉」很重要，大讚蔣萬安外表真的不錯，陳時中若跟他站在一起會顯得蒼老，尤其現在大家都走年輕風，蔣萬安這方面會占便宜。

林郁方也提到，陳時中現在因疫情曝光度高，等到選市長前疫情結束，陳時中要再找機會發光發熱並不容易，而蔣萬安給人感覺很有教養、溫和，但熱情不太夠，如果蔣萬安在這上面可以加點功夫，看起來更熱情溫暖，是可以加分的。

另外，網紅四叉貓也分享網友相當看好蔣萬安，畢竟民眾黨在高雄補選大敗，不被看好，民進黨在台北市也在野了20幾年了，所以網友認為，蔣萬安如果宣布參選，就等於當選了。

(中時新聞網)