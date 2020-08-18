陽明海運18日在台灣國際造船公司高雄廠舉行全新2,800箱（20呎櫃）級貨櫃輪「百明輪」的命名典禮，儀式由陽明董事長謝志堅及台船董事長鄭文隆共同主持，邀請陽明業務長張紹豐夫人張小偉擔任新船命名與擲瓶人，為新船獻上一帆風順、班班滿載的祝福。新船9月8日加入菲律賓航線。

「百明輪」為全台灣首艘取得挪威驗船協會(DNV GL)的SmartShip OE (OperationalEnhancement)及PE (Performance Enhancement)智能標章認證船舶，其優益的性能包含特定航路貨櫃積載規劃可提高貨櫃裝載彈性，以及船體俯仰姿勢最佳化可節省油耗，運用上述技術將可提升營運性能，同時達到降低溫室氣體排放之目的，另搭配脫硫器的安裝及節能劍艏設計，兼具環保節能及降低營運成本的特質。

此外，該輪亦獲得財團法人中國驗船中心(CR)認證具備智能船體-結構健康評估(H)、智能能效-俯仰最佳化(Et)及智能整合平台(I)等功能，取得智能船舶船級註解(SmartshipH, Et, I)之證書，有助於陽明海運在未來船舶管理更為精進有效。

隨區域全面經濟夥伴協定RCEP的談判進展與整體產業鏈南移至東南亞之趨勢，東協(ASEAN)近年已超越歐盟與美國成為中國最大貿易夥伴，顯示東南亞進出口貨量穩健成長趨勢可期，本系列新船作為陽明海運強化亞洲區間市場航線布局之主力，陸續交付後不僅為陽明海運增添運力掌握東南亞市場發展之機會，亦使整體船齡年輕化，輔以新船先進之配備，發揮油耗節省之效益，更有助於降低整體營運成本提供客戶更具競爭力之服務。

百明輪為陽明海運本系列10艘2,800TEU級全貨櫃輪之第4艘，將於9月8日配置於台灣-菲律賓航線(TPE航線)，提供客戶快速的高雄直航馬尼拉運送服務。

(工商 )