面對國際經濟情勢變局，對企業雖造成影響，但也創造新機會。證交所指出，因應新冠肺炎疫情對企業新股上市（IPO）影響，已宣布採行寬容措施，包括得申請延長上市掛牌時限，另就109年及110年IPO案，將衡酌其營運表現等綜合考量，也彈性調整110年IPO案獲利能力認定規範，期業績已逐步回穩的企業，仍有機會進入資本市場籌資。

證交所期透過此次與資誠及永豐金證所舉辦的「邁向台灣資本市場論壇」，持續向有意上市之企業主說明，為因應新冠肺炎疫情對IPO案件之影響，證交所採行相關寬容措施，包括得申請延長上市掛牌時限，另就109年及110年IPO案件，證交所將衡酌申請公司受疫情影響程度及最近期營運表現等予以綜合考量，並注重其未來營運發展穩定性及成長性。

此外，也彈性調整110年IPO案件之獲利能力認定規範，期協助受疫情影響，惟業績表現已逐步回穩之企業，仍有機會進入資本市場籌集資金。

證交所推動優質企業回台上市的腳步向來積極，惟今(109)年受到新型冠狀病毒疫情影響，暫未循往例赴海外辦理上市宣導說明會，及拜訪當地有意上市企業，惟證交所仍戮力宣傳台灣資本市場優勢並推動外國企業回台上市。

證交所表示，面對國際經濟情勢變局，對企業造成一定程度的影響，但也創造許多新的機會，鼓勵企業把握這些全新的挑戰與機會，在變局中開創新局，並藉由資本市場資金的挹注，爭取最好的發展契機，奠定公司長期營運的基石，同時為投資人提供更多優質投資標的，共享企業成功之果實，創造雙贏。

(工商 )