美國擴大對華為的限制，再次波及國內華為供應鏈，受此影響，包括大立光(3008)等華為供應鏈或是期待轉單效應個股今天股價同步走弱，不過自美國5月15日宣布華為新禁令後，華為佔台廠營收比重已大幅下滑，華為供應商認為，美國擴大對華為限制對業績影響有限。

繼今年5月15日華為新禁令後，美國商務部17日除證實將不會延長允許美企與華為往來的臨時通用許可證，並宣布將進一步擴大對華為的限制，切斷該公司取得商用晶片的管道，且立即生效。

根據美國商務部書面聲明，此項行動將使5月宣布的限制措施範圍擴大，要求華為等在黑名單上的企業若是購買者、中間收貨人或終端使用者等身分，使用美國軟體或技術的提供服務者就須取得許可，以阻止華為取得未經特別許可的半導體，包括由外國公司以美國軟體或技術開發或生產的晶片。

受到擴大限制令影響，光學鏡頭廠—大立光、砷化鎵廠-全新(2455)及穩懋(3105)、PCB廠-華通(2313)、健鼎(3044)及臻鼎-KY(4958)、銅箔基板廠—聯茂(6213)、台燿(6274)及台光電(2383)今天股價同步收低。

據市場法人預估，華為佔台灣供應商營收比重約在3%到25%間，不過多家華為供應商表示，在美國5月15日宣布新禁令後，華為佔公司營收比重已大幅下滑，美國擴大限制對公司營運影響有限。

穩懋總管理服務處總經理陳舜平在法說會表示，華為新禁令對第3季沒有影響，若9月15日以後沒有看到法令有進一步改變，穩懋將會遵守美國法律要求，由於歐美及亞洲有90%的設計公司都在穩懋下單，只要全球手機出貨量沒有因中美貿易戰大幅劇烈衰退，單一客戶變化不會對公司有太大影響。

(時報資訊)