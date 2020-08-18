中華電（2412）、日月光投控（3711）旗下日月光及高通今（18）日宣布聯手，在日月光高雄廠生產線導入AI+AGV智慧無人搬運車、AR遠端協作、綠科技教育館AR體驗環境等三大應用，共同打造台灣首座5G毫米波（mmWave）企業專網的智慧工廠，預計年底完成。

此座由中華電、日月光、高通共同打造的台灣首座5G毫米波智慧工廠，由經濟部技術處5G辦公室促成，預計於今年底完成。屆時此企業專屬真正落地的5G垂直應用場域，將可證明台灣在5G技術及5G頻譜全波段應用的領先地位，並吸引全球產業界關注。

5G辦公室指出，在整個規畫建置過程中，高通及中華電將提供技術支持與整合方案，參與各方將鼓勵台灣製造業者研發與供應相關網路設備，如5G毫米波小型基地台等，以發揮在5G毫米波專用網路生態系統中的重要作用。

5G辦公室指出，此次合作計畫將首次導入由台灣廠商提供的小型基地台，推升台灣網通產業的競爭力。由於導入台廠小型基地台的任務艱巨，其中存在相當高的技術難度，高通及中華電將扮演技術整合橋樑，透過底層晶片軟硬體技術，排除整合相容性問題。

中華電行動通信分公司總經理陳明仕表示，國內5G可釋出的28GHz毫米波總頻寬為3.5GHz的9倍以上，可滿足企業對高速率、低延遲的需求。中華電將提供5G毫米波企業專網，達成促進國內5G產業發展，同時也提升整體智慧製造生產效益的目標。

日月光集團高雄廠總經理羅瑞榮表示，集團多年來致力智慧製造，透過全廠人員與系統整合管理，已完成多座智慧工廠。未來導入5G毫米波企業專網，可解決原本Wi-Fi傳輸延遲、連線不穩定與訊號干擾等問題，進一步提高生產效益，同時提高設備維護效能。

而作為此次5G毫米波智慧工廠、5G垂直應用場域三大應用之一的「綠科技教育館AR體驗環境」，將採用最新5G毫米波及AR技術為參訪人員，提供水資源環教課程，成為台灣最大的5G毫米波＋AR實驗場域，以創新作法推廣水資源保育表率。

美國高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，5G毫米波是實現工業物聯網（IIoT）的基礎。對追求彈性製造、預測性維修和更高生產效益的智慧工廠而言，5G毫米波高速率、低延遲、大頻寬的特性，將把這段轉型過程推向更新的高度。

劉思泰表示，高通致力加速5G商用進程，在毫米波的研發與運用上領先全球。此次與台灣產官學界攜手，在打造整合垂直應用的5G 毫米波智慧工廠過程中提供技術支援，共同為強化台灣5G網路完整性及發展5G產業生態系而努力。

(時報資訊)