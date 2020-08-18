美股昨夜漲多跌少，帶動台股今早小漲18點開高，但美國宣布華為新禁令，台股相關供應鏈臉色鐵青，聯發科(2454)爆出4.2萬張大量重挫跌停、收617元，矽力-KY(6415)、立積(4968)等也紛紛倒地，影響台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)等電子權值股走弱，大盤指數快速丟失12900關卡、最低探至12840.25點，所幸航運、塑化、特斯拉等族群逆勢撐盤，終場集中市場收12872.14點，跌83.97點，總成交值2463.72億元，仍守在5日線上。店頭市場收164.54點，跌0.46點，總成交值565.92億元。

分析師表示，台股高檔有壓，本週恐將回測月線支撐，外資昨日現貨買超近百億、期貨多單微幅加碼，若月線不破台股將持續多頭格局，目前賣壓漸大，短線將陷入整理，拉回修正後出現止穩跡象，再進場為宜。

在盤面表現上，大型權值電子股今日表現弱勢，股王大立光收在3715元，下跌4.74%；台積電收在433元，下跌0.46%；聯發科(2454)收在跌停板，華為概念股倒成一片，立積收在跌停板245元、聯詠(3034)收在265.5元，下跌8.13%；豐泰(9910)今日除權息，多頭挾著第4季營運有機會回溫，快步朝填息之路前進，今日收在170.5元，上漲4.92%；疫苗股喊衝，上市櫃生醫族群人氣匯聚，國光生(4142)、高端疫苗(6547)收漲停板70.6、98.6元；外資給多宣德(5457)200元目標價，收在漲停板123元。

分析師表示，8月初以來台股陷入高檔震盪整理，今日電子權值股進入整理，由中小型個股擔任撐盤要角，預期類股將進行輪動，目前台股指數和歷史高點13031點很接近，預短線將呈震盪盤堅格局。

(時報資訊)