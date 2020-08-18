為了求子，女星李宇柔從易受孕變不孕，甚至還流產十多次！最讓她無法抹去的回憶是，懷胎六月的孩子差點從子宮「滑出」母體，醫師評估過後認為太危險，建議母親要拿掉，但李宇柔看著超音波螢幕上，肚子裡的胎兒還正在咬著手指，怎麼可能放棄這一條生命呢？她堅持將孩子留住，不惜一切代價，甚至「活縫子宮」保住胎兒，可惜寶寶出生後，因為肺部發育不完全，身為母親的她，萬般不捨也只能忍痛告別，約定來生再續親情。

兒出生腦麻失明臉發黑 李宇柔泣訴要把你生回來

回憶當時為了保住孩子的歷程，李宇柔說為了讓胎兒能留在母體裡，醫師建議要倒立躺著兩個月，「那段期間真的很痛苦，因為心臟、腦壓都不是一般人能夠承受的！」為了讓小孩不再滑出子宮，她接受醫師建議，在沒有施打麻藥的狀況下，活縫子宮。

如果沒有明天 李宇柔用愛陪伴罕病兒

她提到第一次手術時，縫合時線竟然斷掉，所以又再度承受二次痛苦，那時的她痛到手指頭都流血，卻還是堅持要保住胎兒，沒想到成功縫合後，當晚羊水卻破了，只要稍微翻個身，羊水就會流出來，好不容易熬過兩個月將胎兒養大，竟被告知孩子無肺，要打一個禮拜的肺部成熟針，李宇柔說，那天因尿道感染做了緊急剖腹，小孩有多大，她的腹部就必須切多大，手術那一刀根本就是「攔腰斬」，長長疤痕就這樣跟著她的後半輩子。

看著被抱出來的脆弱孩子，因被機器拍到臉變黑，甚至還有嚴重腦出血，醫師跟她說，如果孩子救起來，會有重度腦麻及雙眼失明，老公聽到，哭著跪求她「我們沒有權力去決定他的人生，拜託妳放了他好嗎?」李宇柔不顧身體的痛，只為了見孩子最後一面，倆夫妻緊握小孩的手指，對他說「你要記住爸爸媽媽的聲音，這是我們的手，你一定要回來！」他像是聽到我們的話，呼出一個肺泡後就離開了…看著醫護人員替已經失去生命的嬰兒洗完澡，替祂穿上一件小衣服，再還交給媽媽。就這樣盯著有緣無份的寶貝一整天，李宇柔忍著悲痛放手，只期盼這個小天使有一天能夠準備好了再來到他們家，延續這段母子情。

(中時新聞網)