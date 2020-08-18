2018年九合一選舉，前高雄市長韓國瑜在政壇掀起「韓流」，未料，卻在今年遭到罷免，成為首位被罷免的直轄市長。國民黨前副祕書長蔡正元表示，台灣選舉史上出現過扁迷、馬迷、柯粉以及韓流，都是政治明星偶像化的現象，但終有一天要下神壇。他也提及他曾最挺前總統馬英九，後來因為馬一些作為，使蔡強烈反對和批評，當時也被很多馬迷痛批，「但終有回歸理性的時後，那些馬迷現在罵馬英九可兇多了」。

蔡正元在臉書表示，韓流、韓粉都是國民黨的資產，韓國瑜是國民黨員，但並不是所有韓流、韓粉都是國民黨員，甚至很多韓流、韓粉也不是國民黨的支持者，但是他們願意把韓國瑜偶像化、像追星族一樣的崇拜韓國瑜，對國民黨當然是很大的資產。

蔡正元認為，即使有少部分韓流、韓粉不捨韓國瑜連吃兩次敗仗，會有比較激越的言行，也難免會有敗選創傷症候群，國民黨的黨公職人員要用心撫慰、用心關懷，而不是反其道而行。

蔡正元提及，台灣選舉歷史上，出現過扁迷、馬迷、柯粉、韓流，都是政治明星偶像化的現象，但是每一個政治偶像都是平常人，偶像也終究會滿臉灰塵，人上了神壇要更謹慎，因為終有一天要下神壇。

蔡正元指出，他以前最挺馬英九，也不惜自身安危冒著砲火前進，但馬英九當政後，廢軍公教退慰金、不守承諾蓋慰安婦紀念館、胡亂課徵證所稅，當時遭蔡正元強烈反對和批評，也被很多馬迷痛批，「但終有回歸理性的時後，那些馬迷現在罵馬英九可兇多了」。蔡正元直言，政治明星偶像化的粉流，像海水潮流會來會去會起會伏，都值得國民黨珍惜這份情誼。

(中時新聞網)