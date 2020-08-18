前高雄市長韓國瑜在高雄市長補選的最後一天為國民黨候選人李眉蓁站台，讓外界解讀是要復出政壇的第一步，儘管最後李眉蓁輸掉了選舉，但是814晚上的那場造勢，顯示韓粉氣未散，大家都在好奇韓國瑜的下一步是哪裡，對此，桃園市議員王浩宇表達出他的擔憂。

王浩宇在臉書上指出，未來2022年如果韓國瑜還想參選，國民黨在六都的布局中，台北蔣萬安、新北侯友宜、台中盧秀燕等主要城市都已經有人卡位，若韓想參選，那麼就只剩下桃園一個選項，而就目前桃園藍綠的盤、民調上來看，王浩宇相當擔憂地指出，「韓國瑜很有可能會贏」。

王浩宇的發文引起網友討論，表示「等著看吧！韓的政治野心絕對沒停下來的」、「桃園應該是韓國瑜全台灣最後希望」、「韓國瑜不會到台北跟蔣萬安搶看看嗎？」「台北明明更有機會，你到底對韓多麼念茲在茲？一直蹭，比國民黨還蹭」、「桃園人晴天霹靂」。

(中時新聞網)